Genoa-Como 0-2, i lariani espugnano Marassi con Douvikas e Diao



Il Como non molla. La squadra allenata da Cesc Fabregas si impone per 2-0 in casa del Genoa, in una gara valida per la 34/a giornata del campionato di Serie A, e resta agganciata al treno che porta nell’Europa che conta. Grazie alle reti di Douvikas e Diao, i lariani agganciano di nuovo la Roma al quinto posto con 61 punti a -2 dalla Juventus quarta e impegnata questa sera in casa del Milan. Dopo due vittorie, invece, si ferma il cammino del Genoa di De Rossi che resta fermo a 39 punti ma comunque a +11 sulla zona retrocessione. Nel primo tempo il Genoa prende subito in mano le redini della gara, ma è il Como a trovare il vantaggio dopo 10′ con un colpo di testa di Douvikas su cross di Da Cunha. Sbloccato il risultato, il Como fa la partita e colpisce anche un palo con Nico Paz. Dal canto suo il Genoa prova a rendersi insidioso solo con la velocità di Ekhator. Nella ripresa la squadra di De Rossi prova ad alzare i ritmi, ma senza riuscire ad impensierire più di tanto la difesa lariana. Il Como sornione alla prima occasione della ripresa trova poi il gol del raddoppio con Diao, bravo ad approfittare in area di rigore di un intervento sbagliato di Caqueret su cross dal fondo di Baturina. Per il Genoa è il colpo del ko, l’appuntamento con la salvezza è rinviato. Il Como invece torna a mettere pressione alla Juve nella corsa per un posto in Champions League