Negoziatori degli Stati Uniti verso la Russia: oggi i primi contatti

L’esercito russo è entrato nella fase finale della sua controffensiva nella regione di Kursk per riconquistare i territori invasi dalle truppe ucraine. Lo ha dichiarato alla Tass il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.”Durante la sua visita a uno dei centri di comando nella regione di Kursk, Vladimir Putin ha ascoltato le relazioni del comandante e del vice comandante del gruppo tattico Nord, che hanno riferito al comandante supremo in capo sui progressi dell’operazione, nonché sull’ingresso nella fase finale dell’operazione per liberare il territorio della regione di Kursk dalle truppe che vi si erano infiltrate”, ha detto Peskov che ha fatto sapere, inoltre, che “i negoziatori statunitensi sono in volo” verso la Russia e “i primi contatti sono pianificati” per oggi. Secondo i dati del servizio Flightradar, l’aereo Gulfstream G650ER decollato questa mattina dal Qatar e su cui sta viaggiando l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, ha attraversato il confine russo.

Liberata città di Sudzha nel Kursk

L’esercito russo ha annunciato di aver ripreso il controllo su Sudzha, la più grande città della regione di Kursk occupata dall’Ucraina durante la sua controffensiva a sorpresa nell’agosto dell’anno scorso. “Durante le operazioni offensive, le unità del gruppo militare del Nord hanno liberato gli insediamenti di Melovaya, Podol e Sudzha”, si legge nel rapporto del ministero della Difesa russo.

Cremlino: “Regione di Kursk sarà presto liberata”

“Non c’è dubbio che la regione di Kursk sarà liberata abbastanza presto”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, come riporta l’agenzia Tass. “Il Presidente ha detto che questo deve essere fatto il più rapidamente possibile”, ha aggiunto, “ci vorrà tutto il tempo necessario per salvare il massimo numero di vite dei nostri militari e dei civili”.

Attacchi con droni da entrambe le parti

Le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 77 droni ucraini durante la notte. I droni erano operativi nello spazio aereo russo. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca, come riportato dalla Tass. L’aeronautica militare Ucraina, invece, afferma che la Russia ha lanciato nella notte 117 droni contro il Paese, 74 di questi sono stati abbattuti. Un missile balistico russo Iskander-M è stato lanciato dalla regione russa di Kursk. Le aree colpite sono state le regioni di Sumy, Odessa, Kharkiv e Kiev. Il governatore di Dnipropetrovsk ha riferito che tre persone sono rimaste ferite nella città di Dnipro. Lo riportano i media ucraini.

Denuncia di Kiev: russi hanno catturato e ucciso 5 soldati disarmati

I russi hanno probabilmente ucciso almeno cinque soldati ucraini disarmati, che erano stati catturati. Lo ha affermato in un messaggio Telegram il difensore civico ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets. Sui social sta circolando un video della presunta esecuzione. Lubinets ha riferito di aver inviato lettere all’Onu e alla Croce Rossa internazionale affinché il crimine di guerra venga perseguito. “Coloro che danno ordini e commettono tali atrocità devono essere ritenuti rigorosamente responsabili”, ha affermato.

