Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha criticato l’influencer americana Sam Jones, che ha tolto un cucciolo di wombat alla madre per un video sui social. “Sottrarre un cucciolo di wombat alla madre, causandole chiaramente un disagio, è semplicemente un oltraggio”, ha detto Albanese. “Suggerisco a questa cosiddetta influencer di provare con altri animali australiani”, ha aggiunto, “prenda un cucciolo di coccodrillo dalla madre e veda come va a finire. Prenda un altro animale che possa davvero reagire piuttosto che rubare un cucciolo di wombat alla madre”. Jones, che utilizza anche il nome di Samantha Strable, ha chiuso i suoi canali di social. Il wombat è un marsupiale protetto che si trova solo in Australia. La donna ha lasciato il paese dopo che il governo ha annunciato che stava esaminando il suo visto.

