Dopo le critiche Sam Jones ha reso privati i suoi profili online. Premier Albanese: "È un oltraggio"

È bufera su un’influencer statunitense che ha pubblicato un video sui social mentre strappava un cucciolo di wombat alla madre durante un viaggio in Australia. Sam Jones, originaria del Montana, ha lasciato il Paese dopo che il governo ha annunciato che stava esaminando il suo visto. Il wombat è una specie protetta di marsupiale che si trova solo in Australia. Jones, che utilizza anche il nome di Samantha Strable, ha reso privati i suoi canali social.

Nel video pubblicato su Instagram si vede la ragazza mentre solleva il piccolo wombat per le zampe anteriori da una strada e poi lo porta via dalla madre. “Ho catturato un cucciolo di wombat”, dice ridendo, mentre un uomo la filma. Dopo diversi secondi, riporta il wombat sulla strada. Il ministro degli Interni australiano Tony Burke ha detto che il suo dipartimento stava esaminando il suo visto e stava valutando se la legge sull’immigrazione fosse stata violata. Un funzionario governativo ha poi confermato che la donna è partita volontariamente dall’Australia.

SCUMBAG OF THE DAY 🤬

Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke…for a bit of fun.

