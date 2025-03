Una persona è morta in un attacco aereo di Israele su Damasco in Siria, che ha colpito un edificio residenziale utilizzato – secondo l’Idf, l’esercito dello Stato ebraico – come quartier generale dalla Jihad Islamica. L’Osservatorio Siriano per i diritti umani ha affermato che l’edificio colpito si trova nel sobborgo di Dummar, a nord-ovest della capitale siriana, ed era abitato da palestinesi. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato: “Ogni volta che si organizzerà un’attività terroristica contro Israele” il nuovo presidente siriano Ahmad al-Sharaa “troverà aerei dell’aeronautica militare che volteggiano sopra di lui e attaccano obiettivi terroristici”.

