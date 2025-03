al Jolani firma la Costituzione temporanea. Usa propongono Israele e Hamas estensione della tregua a Gaza

Secondo fonti locali gli aerei dell’esercito d’Israele hanno effettuato un attacco nella capitale della Siria, Damasco, contro il quartier generale della Jihad islamica. Lo riporta il Times of Israel. Il canale televisivo SyriaTV ha segnalato vittime nell’attacco. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha affermato che l’edificio colpito si trova nel sobborgo di Dummar, a nord-ovest della capitale siriana, ed era abitato da palestinesi. Ha aggiunto che una persona è stata uccisa. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha confermato l’azione. “Ogni volta che si organizzerà un’attività terroristica contro Israele”, ha detto Katz, il nuovo presidente siriano Ahmad al-Sharaa “troverà aerei dell’aeronautica militare che volteggiano sopra di lui e attaccano obiettivi terroristici”.

Un membro della Jihad islamica palestinese presente sulla scena dell’attacco aereo in Siria ha dichiarato ad Associated Press che l’appartamento preso di mira era la casa del leader del gruppo Ziad Nakhaleh. Ismail Sindak ha detto che l’appartamento era vuoto da anni e ha aggiunto che Nakhaleh non si trova in Siria.

Media: da Usa nuova proposta a Israele e Hamas per estensione tregua

L’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha presentato mercoledì a Israele e Hamas una proposta aggiornata degli Stati Uniti per estendere l’accordo per il cessate il fuoco a Gaza di diverse settimane, in cambio di ulteriori rilasci di ostaggi da parte di Hamas e della ripresa degli aiuti umanitari a Gaza. Lo riporta la testata statunitense Axios, in un articolo a firma del giornalista Barak Ravid. La proposta include l’estensione del cessate il fuoco a Gaza fino a dopo il Ramadan e la Pasqua ebraica, che termina il 20 aprile, e la ripresa della consegna degli aiuti umanitari a Gaza. Inoltre Hamas dovrebbe rilasciare nel primo giorno del prolungamento del cessate il fuoco almeno 5 ostaggi vivi e i resti di circa 9 ostaggi deceduti. Una fonte a conoscenza dei colloqui ha detto che Israele ha dato a Witkoff una risposta positiva. Il cessate il fuoco è scaduto il 1° marzo e, sebbene i combattimenti non siano ripresi, Israele ha interrotto gli aiuti umanitari a Gaza per fare pressione su Hamas affinché accetti un accordo per il rilascio di altri ostaggi. Sono 59 gli ostaggi ancora in mano di Hamas a Gaza e i funzionari israeliani e Usa ritengono che 22 di loro siano ancora vivi, fra cui l’americano Edan Alexander.

Siria, al Jolani firma Costituzione temporanea: 5 anni di transizione

Il presidente ad interim della Siria, Ahmad Al-Sharaa, ha firmato giovedì una Costituzione temporanea che prevede che il Paese resti sotto questo per una fase di transizione di 5 anni. Al-Sharaa, ex leader del gruppo di insorti Hayat Tahrir al-Sham (Hts) che aveva guidato la rivolta che ha portato alla caduta del regime di Bashar Assad, era stato dichiarato presidente ad interim a seguito di una riunione dei gruppi armati che avevano partecipato all’offensiva contro Assad. Durante lo stesso incontro i gruppi avevano concordato di abrogare la vecchia Costituzione del Paese e hanno dichiarato che ne sarebbe stata redatta una nuova. Abdulhamid Al-Awak, uno dei 7 membri del comitato Al-Sharaa incaricato di redigere la Costituzione temporanea, ha dichiarato giovedì in conferenza stampa che la nuova Carta manterrà alcune disposizioni della precedente, tra cui la stipula che il capo dello Stato deve essere un musulmano e che la legge islamica è la principale fonte di giurisprudenza. Tuttavia Al-Awak, esperto di diritto costituzionale che insegna all’Università Artuklu di Mardin in Turchia, ha anche affermato che la Costituzione temporanea include disposizioni che sanciscono la libertà di espressione e di stampa. La Costituzione sarà “in equilibrio tra sicurezza sociale e libertà”, ha affermato. Verrà formato un nuovo comitato per la stesura di una Costituzione permanente, ma non è chiaro se sarà più inclusiva per i gruppi politici, religiosi ed etnici della Siria

