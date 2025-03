(LaPresse) Pensionati argentini e i tifosi di diverse squadre di calcio si sono scontrati con la polizia durante una protesta di fronte al Palazzo del Congresso a Buenos Aires, in Argentina, contro le politiche economiche attuate dal governo del presidente Javier Milei. Quella che era iniziata come una manifestazione pacifica si è trasformata in violenti scontri quando teppisti e militanti hanno avuto la meglio alla testa della manifestazione. La polizia ha utilizzato idranti, gas lacrimogeni e pallini contro i manifestanti che lanciavano pietre. Container rovesciati e auto della polizia incendiate. Almeno 31 persone sono state arrestate. Sei feriti tra le forze di sicurezza. Da settimane i pensionati argentini tengono proteste chiedendo pensioni più alte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata