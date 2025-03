Primi contatti tra funzionari americani e russi dopo l'ok di Kiev a fermare il conflitto nei negoziati di Gedda

Il giorno dopo l’ok dell’Ucraina a una tregua di 30 giorni nel conflitto con la Russia, negoziato a Gedda in Arabia Saudita con i rappresentanti degli Usa, si attende la risposta di Mosca. “Ora la palla è nel campo della Russia”, aveva detto nella serata di ieri, martedì, il segretario di Stato americano Marco Rubio. E sono già iniziati i primi contatti tra funzionari americani e russi, con un colloquio telefonico tra il capo della Cia e quello dell’intelligence moscovita. Ecco tutte le notizie sui negoziati per la tregua IN AGGIORNAMENTO

Colloquio telefonico capo Cia-intelligence Russia

Il direttore dell’agenzia di intelligence russa Svr, Sergei Naryshkin, ha avuto una conversazione telefonica con il direttore della Cia, John Ratcliffe. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando l’Svr. “L’11 marzo 2025 si è svolta una conversazione telefonica tra il direttore del Servizio segreto estero russo, Sergei Naryshkin, e il capo della Cia statunitense, John Ratcliffe”, ha reso noto il dipartimento, aggiungendo che i capi dei servizi segreti hanno concordato di tenere contatti regolari per contribuire a garantire la stabilità e la sicurezza internazionale, nonché per ridurre lo scontro nelle relazioni fra Mosca e Washington.

