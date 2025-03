Milano, 6 mar. (LaPresse) – Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha paragonato il presidente francese Emmanuel Macron a Hitler e Napoleone. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “A differenza dei suoi predecessori, che pure volevano combattere la Russia – Napoleone, Hitler – il signor Macron non sta agendo con molta grazia”, ha dichiarato Lavrov in conferenza stampa. “Perché loro hanno detto direttamente: ‘Dobbiamo conquistare la Russia, dobbiamo sconfiggere la Russia’. E lui, a quanto pare, vuole la stessa cosa, ma per qualche motivo dice che dobbiamo combattere la Russia in modo che non sconfigga la Francia, che la Russia crea minacce alla Francia e all’Europa”, ha argomentato Lavrov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata