Rubio: "La palla per la tregua ora è nel campo della Russia". Zelensky: "Ora Usa capiscono nostri argomenti"

Dopo i colloqui in Arabia Saudita, l’Ucraina afferma in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti di essere aperta a un cessate il fuoco di 30 giorni nel conflitto con la Russia. “L’Ucraina ha espresso la disponibilità ad accettare la proposta degli Stati Uniti di emanare un cessate il fuoco immediato e provvisorio di 30 giorni, che può essere esteso di comune accordo tra le parti e che è soggetto all’accettazione e all’attuazione simultanea da parte della Federazione Russa. Gli Stati Uniti comunicheranno alla Russia che la reciprocità russa è la chiave per raggiungere la pace”. E’ quanto si legge in una nota congiunta dopo i colloqui di Gedda.

Kiev: “Profonda gratitudine a Trump e Usa per i progressi verso pace”

“La delegazione Ucraina ha ribadito la profonda gratitudine del popolo ucraino al Presidente Trump, al Congresso degli Stati Uniti e al popolo degli Stati Uniti per aver reso possibili progressi significativi verso la pace”. E’ quanto si legge nella nota congiunta di Usa e Ucraina diffusa dopo i colloqui di Gedda.

Delegazione Kiev ribadisce: “Alleati europei coinvolti in processo pace”

“La delegazione Ucraina ha ribadito che gli alleati europei saranno coinvolti nel processo di pace”. È quanto si legge nella nota congiunta di Stati Uniti e Ucraina, diffusa al termine dei colloqui di oggi a Gedda.

Accordo su minerali sarà raggiunto prima possibile

Stati Uniti e Ucraina “hanno concordato di concludere il prima possibile un accordo globale per lo sviluppo delle risorse minerarie dell’Ucraina, al fine di espandere l’economia del Paese, compensare i costi dell’assistenza americana e garantire la prosperità e la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina”. È quanto si legge in una nota congiunta dopo i colloqui di Gedda.

Zelensky: “Ora Usa capiscono nostri argomenti”

“La parte americana comprende le nostre argomentazioni, accetta le nostre proposte. Voglio ringraziare il presidente Trump per la costruttività della conversazione tra i nostri team”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in seguito all’incontro tra alti funzionari statunitensi e ucraini a Gedda.

Zelensky: “Accettiamo proposta Usa, siamo pronti per la pace”

“L’Ucraina accetta” la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco completo per 30 giorni nel Mar Nero e lungo tutta la linea del fronte, “la consideriamo positiva e siamo pronti a fare un passo del genere”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in seguito all’incontro tra alti funzionari statunitensi e ucraini a Gedda. “L’Ucraina è pronta per la pace. Anche la Russia deve dimostrare la sua disponibilità a fermare la guerra o a continuarla. È giunto il momento della piena verità”, ha spiegato.

Trump: “Spero proposta tregua consolidata nei prossimi giorni

Il presidente Donald Trump ha detto di sperare che la proposta di cessate il fuoco tra Russia e Ucraina possa essere consolidata “nei prossimi giorni”.

Trump: “Inviterò di nuovo Zelensky alla Casa Bianca”

“Certo, assolutamente”. Così Donald Trump ha risposto a chi gli ha chiesto se inviterà di nuovo il presidente ucraino Zelensky alla Casa Bianca. Lo riporta Nbc

Rubio: “La palla per la tregua ora è nel campo della Russia”

“Ora la palla è nel campo della Russia”. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo i colloqui con la delegazione Ucraina a Gedda. “Porteremo loro l’offerta”, “diremo loro: ecco cosa c’è sul tavolo”, ha detto Rubio in riferimento alla possibilità che la Russia accetti la proposta di cessate il fuoco provvisorio di 30 giorni. “L’Ucraina è pronta a smettere di sparare e a iniziare a parlare, e ora starà a loro dire sì o no”, ha aggiunto, “spero che diranno di sì. Se lo faranno, allora penso che avremo fatto grandi progressi. Se diranno di no, allora purtroppo sapremo qual è l’ostacolo alla pace qui”.

Mosca non esclude contatti con Usa nei prossimi giorni

Mosca non esclude contatti con i rappresentanti degli Stati Uniti nei prossimi giorni. Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova. Rispondendo a una domanda sul punto, Zakharova ha commentato: “Non escludiamo contatti con i rappresentanti degli Stati Uniti nei prossimi giorni”.

Von der Leyen e Costa: “Sviluppo positivo, Ue pronta per negoziati”

“Accogliamo con favore le notizie odierne da Gedda sui colloqui tra Stati Uniti e Ucraina, tra cui la proposta di un accordo di cessate il fuoco e la ripresa della condivisione di informazioni di intelligence e dell’assistenza alla sicurezza da parte degli Stati Uniti. Si tratta di uno sviluppo positivo che può rappresentare un passo avanti verso una pace globale, giusta e duratura per l’Ucraina. Ora la palla passa alla Russia. L’Ue è pronta a svolgere appieno il suo ruolo, insieme ai suoi partner, nei prossimi negoziati di pace”. Lo scrivono sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata