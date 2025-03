La Commissione europea ha annunciato il lancio di contromisure proporzionate sulle importazioni Usa nell’Ue, in risposta all’imposizione dei dazi voluti da Donald Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio. “Da questa mattina gli Stati Uniti applicano una tariffa del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. Deploriamo profondamente questa misura”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “Le tariffe sono tasse – ha proseguito – Sono un male per le imprese e ancora peggio per i consumatori. L’Unione europea deve agire per proteggere i consumatori e le imprese”. Da qui la decisione di prendere “contromisure forti ma proporzionate”: “Mentre gli Stati Uniti applicano dazi per 28 miliardi di dollari, noi rispondiamo con contromisure per 26 miliardi di euro. Questo corrisponde alla portata economica dei dazi statunitensi”, ha dichiarato von der Leyen.

