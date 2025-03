Valgono 26 miliardi di euro, entreranno in vigore a partire dal primo aprile. La notizia nel giorno dell'inizio delle imposte americane su acciaio e alluminio

La Commissione europea ha annunciato il lancio di “contromisure rapide e proporzionate sulle importazioni Usa nell’Ue”, in risposta all’imposizione dei dazi voluti dal presidente americano Donald Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio, che definisce “nuovi e ingiustificati“. “La Commissione deplora la decisione degli Stati Uniti di imporre tali tariffe, ritenendole ingiustificate, dirompenti per il commercio transatlantico e dannose per le imprese e i consumatori, in quanto spesso si traducono in un aumento dei prezzi”, afferma l’esecutivo comunitario, spiegando che in totale le contromisure si applicheranno alle esportazioni di merci Usa per un valore fino a 26 miliardi di euro, che corrisponde alla portata economica delle tariffe imposte dagli Usa. “Al tempo stesso, l’Ue” si dice “pronta a collaborare con l’amministrazione statunitense per trovare una soluzione negoziata“, sottolineando che le sue misure “possono essere revocate in qualsiasi momento qualora si trovi una soluzione“.

We regret the unjustified US 25% tariff on steel and aluminium imports. The EU will protect its consumers and businesses. We are launching swift, proportionate countermeasures worth up to €26 billion, matching the economic impact of the US tariffs. More about our response ↓ — European Commission (@EU_Commission) March 12, 2025

Von der Leyen: “Contromisure forti ma proporzionate”

“Le contromisure che adottiamo oggi sono forti ma proporzionate. Mentre gli Stati Uniti applicano dazi per 28 miliardi di dollari, noi rispondiamo con contromisure per 26 miliardi di euro. Questo corrisponde alla portata economica dei dazi statunitensi”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Le relazioni commerciali tra l’Unione europea e gli Stati Uniti sono le più grandi del mondo. Hanno portato prosperità e sicurezza a milioni di persone e il commercio ha creato milioni di posti di lavoro su entrambe le sponde dell’Atlantico. Da questa mattina gli Stati Uniti applicano una tariffa del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. Deploriamo profondamente questa misura. Le tariffe sono tasse. Sono un male per le imprese e ancora peggio per i consumatori. Queste tariffe interrompono le catene di approvvigionamento. Sono fonte di incertezza per l’economia. I posti di lavoro sono a rischio. I prezzi aumenteranno. In Europa e negli Stati Uniti. L’Unione europea deve agire per proteggere i consumatori e le imprese”, ha aggiunto von der Leyen.

Contromisure Ue in vigore dal primo aprile

Le contromisure Ue in risposta ai dazi imposti da Donald Trump sulle importazioni di acciaio e alluminio “saranno introdotte in due fasi: a partire dal 1° aprile e poi a regime dal 13 aprile“, ha precisato ancora la leader dell’esecutivo europeo, sottolineando che “nel frattempo, resteremo sempre aperti ai negoziati” perché “crediamo fermamente che, in un mondo pieno di incertezze geopolitiche ed economiche, non sia nel nostro interesse comune appesantire le nostre economie con dazi“. La Commissione Ue spiega che, per prima cosa, a partire dal primo aprile farà cessare la sospensione delle contromisure verso gli Usa del 2018 e del 2020 e poi, “in risposta ai nuovi dazi statunitensi che interessano oltre 18 miliardi di euro di esportazioni dell’Ue, la Commissione sta presentando un pacchetto di nuove contromisure sulle esportazioni statunitensi”, che entreranno in vigore entro metà aprile, “previa consultazione degli Stati membri e delle parti interessate”. “Siamo pronti a impegnarci in un dialogo significativo. Ho incaricato il commissario per il commercio Maroš Šefcovic di riprendere i colloqui per esplorare soluzioni migliori con gli Stati Uniti”, ha sottolineato von der Leyen.

Sefcovic: “Misure evitabili se Usa accettano nostra mano tesa”

“I disagi causati dai dazi sono evitabili se l’amministrazione statunitense accetta la nostra mano tesa e lavora con noi per raggiungere un accordo. Quindi, sotto la guida della presidente, sono pronto a negoziare e siamo pronti a fare in modo che ciò accada”, ha detto Sefcovic, commissario Ue al Commercio, in una dichiarazione alla stampa. “Vorrei riecheggiare il sentimento di profondo rammarico. Le tariffe odierne degli Stati Uniti ci portano nella direzione sbagliata, e la ragione è che molti criticano il partenariato commerciale Ue-Usa, che è ben bilanciato e altamente redditizio per entrambe le parti. È la più grande relazione commerciale al mondo su acciaio e alluminio“, esordisce. “In particolare, condividiamo alcune delle sfide, ad esempio, le capacità globali guidate da pratiche non di mercato: e l’Ue qui è chiaramente parte della soluzione, non del problema. Il mese scorso, durante la mia visita a Washington per sollevare questi punti, era effettivamente chiaro che l’Ue non è il problema, rendendo le misure odierne ancora più ingiustificate. Sostengo che bisogna evitare l’onere non necessario di misure e contromisure. Ma per questo serve un partner. Servono entrambe le mani per applaudire. L’amministrazione statunitense ha scelto di perseguire una strada dannosa di tariffe ingiustificate, lasciandoci senza altra scelta che rispondere, ed è esattamente ciò che stiamo facendo”, spiega. “Innanzitutto, da aprile, ripristineremo automaticamente le nostre attuali misure di riequilibrio sospese del 2018 e del 2020, che di fatto hanno come obiettivo 4,5 miliardi di euro di beni statunitensi esportati verso di noi – aggiunge -. E in secondo luogo, la Commissione sta adottando misure decisive per il pacchetto di contromisure aggiuntive che si applicano a 18 miliardi di euro di esportazioni statunitensi verso l’Ue. Nelle prossime due settimane, ci consulteremo con le principali parti interessate per aiutarci a dare forma a questo nuovo pacchetto. L’obiettivo – illustra – è controbilanciare l’aumento del valore commerciale influenzato dai dazi statunitensi, riducendo al minimo l’impatto sulle aziende e sui consumatori europei“.

Oggi entrati in vigore dazi Usa su acciaio e alluminio

L’annuncio dell’Ue è arrivato dopo che oggi, mercoledì 12 marzo, sono entrati in vigore i dazi imposti dal presidente Usa Donald Trump al 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio. Con questa misura, basata su una direttiva di febbraio, si pone anche fine a tutte le esenzioni. Trump ha promesso che queste tariffe contribuiranno a creare posti di lavoro nelle fabbriche statunitensi, in un momento in cui le sue minacce altalenanti di dazi stanno scuotendo il mercato azionario e sollevando timori di un rallentamento economico.

Dal Regno Unito niente contromisure immediate

A differenza dell’Ue, il Regno Unito non adotterà contromisure immediate in risposta ai dazi di Trump, ma il governo britannico continua a negoziare un accordo commerciale più ampio con gli Stati Uniti. Lo ha annunciato il segretario britannico per il Commercio, Jonathan Reynolds, spiegando che continuerà “a impegnarsi strettamente e produttivamente con gli Stati Uniti per far valere gli interessi commerciali del Regno Unito”. Non ha escluso future tariffe sulle importazioni statunitensi, affermando che “terremo tutte le opzioni sul tavolo e non esiteremo a rispondere nell’interesse nazionale”, ma ha sottolineato che il governo rimane “concentrato su un approccio pragmatico e sta rapidamente negoziando un accordo economico più ampio con gli Stati Uniti per eliminare le tariffe aggiuntive e darne beneficio alle imprese del Regno Unito e alla nostra economia”. Il primo ministro britannico, il laburista Keir Starmer, ha lavorato per costruire forti legami con Trump, nella speranza di evitare i dazi imposti a molti altri partner commerciali statunitensi.

