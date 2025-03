Almeno 337 droni ucraini sono stati abbattuti in 10 regioni russe, alcuni diretti a Mosca, in un attacco sferrato martedì mattina contro la capitale russa, secondo quanto ha dichiarato il sindaco della città Sergei Sobyanin. Una persona è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite. I voli sono stati limitati in entrata e in uscita da quattro aeroporti: Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo e Zhukovsky e nelle regioni di Yaroslavl e Nizhny Novgorod.

L’attacco, il più grande contro Mosca degli ultimi mesi, è avvenuto mentre una delegazione ucraina si preparava a incontrare il segretario di Stato americano Marco Rubio in Arabia Saudita per porre fine alla guerra con la Russia. Anche il traffico ferroviario attraverso la stazione di Domodedovo è stato brevemente interrotto, hanno riferito funzionari locali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata