Sospesi i voli in due aeroporti della capitale russa

IN AGGIORNAMENTO – Attacco con droni ucraini diretti verso Mosca: due morti. Il numero totale di droni distrutti diretti a Mosca ha raggiunto quota 337. Lo ha riferito il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, come riporta la Tass.

Nella notte, in seguito all’attacco con droni, per motivi di sicurezza sono stati sospesi i voli negli aeroporti di Domodedovo e Zhukovsky di Mosca, ha riferito l’Agenzia federale per il trasporto aereo.

“Le forze di difesa aerea del Ministero della Difesa hanno finora abbattuto 69 droni nemici che volavano verso Mosca. I servizi competenti stanno lavorando sul posto”, ha scritto sul canale Telegram.

In precedenza, Sobyanin aveva riferito che, a causa della caduta di detriti da uno dei droni, il tetto di un edificio in via Domodedovskaya a Mosca era stato danneggiato. La maggior parte dei droni, 126, è stata abbattuta nella regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, parti della quale sono controllate dalle forze di Kiev, e 91 sono stati abbattuti nella regione di Mosca.

L’inviato di Trump sarà a Mosca per vedere Putin giovedì

L’inviato Usa per il Medioriente, Steve Witkoff, ha in programma un viaggio a Mosca questa settimana per incontrare il presidente russo, Vladimir Putin. È quanto riporta la testata Axios, citando una fonte con conoscenza diretta dei fatti secondo cui Witkoff dovrebbe recarsi a Mosca giovedì ma il programma potrebbe cambiare. L’incontro con Putin giungerebbe così alcuni giorni dopo l’incontro chiave tra funzionari Usa e ucraini in programma per oggi in Arabia Saudita, che si concentrerà su un possibile cessate il fuoco nella guerra con la Russia. Witkoff avrebbe dovuto partecipare all’incontro con i funzionari ucraini, ma al momento sembra che sarà lui il principale canale di comunicazione con la Russia nell’ambito della divisione dei compiti all’interno della squadra di politica estera e sicurezza nazionale del presidente Trump”, scrive Axios.

Kupchan: “A Putin conviene un accordo”

“Trump vuole più di ogni altra cosa la normalizzazione con Mosca e per arrivarci è disposto a fare concessioni a Putin, soprattutto, ma non solo in Ucraina. Kiev dovrà imparare a convivere con la Russia. Tornerà al centro l’accordo sullo sfruttamento delle miniere da parte di imprese americane”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Cliff Kupchan, ex funzionario del Dipartimento di Stato e attuale presidente di Eurasia.”Rubio cercherà di ricucire il rapporto”, ma “il soffitto delle relazioni tra Washington e Kiev si è molto abbassato”.”L’incontro Saudita serve a comunicare agli ucraini qual è la migliore offerta a Putin che Trump ritiene di fare – afferma – Poi la questine sarà tra russi e americani. Gli ucraini avranno un posto, ma non al posto principale”.

Anche la Russia attacca l’Ucraina con droni

Nella notte, i russi hanno attaccato l’Ucraina con un missile balistico Iskander-M e 126 droni d’attacco Shahed e droni simulatori di vario tipo. Lo rendono noto i media ucraini, citando l’Aeronautica militare di Kiev. Un missile e 79 droni sono stati abbattuti, altri 35 droni sono andati persi sul campo.

Auto a fuoco dopo l’attacco a Mosca

Oltre 20 auto sono andate a fuoco a causa di un incendio scoppiato in un parcheggio a Domodedovo, nella regione di Mosca, causato dalla caduta di detriti da un veicolo aereo senza pilota (UAV). Lo ha riferito il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, sul suo canale Telegram, come riportato dalla Tass.”Un incendio è scoppiato nel parcheggio a causa della caduta di frammenti di Uav: in fiamme più di 20 auto. Vigili del fuoco e tutti i servizi di emergenza sono sul posto, l’incendio è quasi spento”, ha scritto.

