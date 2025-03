Fermato il gestore palestinese dell'Educational Bookshop

La polizia ha fatto di nuovo irruzione nella nota libreria Educational Bookshop di Gerusalemme Est, i cui proprietari palestinesi erano stati fermati e poi rilasciati il mese scorso, un episodio che aveva scatenato l’indignazione internazionale.

Fermato il gestore

Parlando oggi al Times of Israel, il co-proprietario della libreria, Mahmoud Muna, ha riferito che la polizia ha arrestato suo fratello maggiore Imad, che gestisce il negozio, e non ha presentato loro un mandato di perquisizione emesso dal tribunale. Il mese scorso la polizia aveva arrestato Mahmoud e suo nipote Ahmad dopo aver condotto un raid nella libreria, accusandoli di incitamento e attirando le proteste di diversi diplomatici e altri membri della scena culturale di Gerusalemme. La polizia al momento non ha rilasciato commenti.

