E' stato fermato in aeroporto mentre tornava da Hong Kong su ordine della Corte penale internazionale

L’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte è stato arrestato martedì all’aeroporto internazionale di Manila su ordine della Corte penale internazionale in relazione a un caso di crimine contro l’umanità intentato contro di lui. Lo ha reso noto il Governo filippino.

Duterte è stato arrestato dopo essere arrivato da Hong Kong e la polizia lo ha preso in custodia su ordine della Cpi, che sta indagando sulle uccisioni di massa avvenute durante la sanguinosa repressione per combattere lo spaccio di droga promossa dell’ex presidente, ha affermato l’ufficio del presidente Ferdinand Marcos in una dichiarazione.

