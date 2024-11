Le accuse sono di aggressione, disobbedienza e grave coercizione nei confronti delle autorità di polizia

La polizia filippina di Quezon City ha presentato oggi una denuncia penale contro la vicepresidente delle Filippine Sara Duterte e il suo staff di sicurezza per aver presumibilmente aggredito e disobbedito agli ordini delle autorità in un recente diverbio al Congresso.

Le denunce per aggressione, disobbedienza e grave coercizione nei confronti delle autorità di polizia, sono separate da qualsiasi azione legale che potrebbe sorgere dopo che la vicepresidente Duterte ha minacciato pubblicamente di far assassinare il presidente Ferdinand Marcos Jr, sua moglie e lo speaker della Camera dei Rappresentanti se fosse stata uccisa lei stessa in un complotto non specificato.

Le denunce sono state provocate da un caotico battibecco avvenuto nel fine settimana alla Camera dei Rappresentanti, dove la capa dello staff della vicepresidente, Zuleika Lopez, è stata temporaneamente detenuta.

Lopez è stata accusata dai deputati di aver ostacolato e non collaborato a un’inchiesta del Congresso sul presunto uso improprio di fondi riservati e di intelligence da parte degli uffici del vicepresidente e del segretario all’Istruzione quando Sara Duterte ne era ancora a capo sotto l’amministrazione Marcos.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata