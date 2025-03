“Nessuno ha davvero le carte. L’Ucraina non ha le carte, la Russia non ha le carte. Quello che si deve fare è trovare un accordo e fermare le uccisioni. È una guerra insensata e noi la fermeremo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un incontro con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Faremo molti progressi credo questa settimana”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca a proposito dei negoziati in programma in Arabia Saudita tra la delegazione russa e quella ucraina. “Vedremo se riusciremo a fare qualcosa. Molte persone sono morte questa settimana in Ucraina, non solo ucraini, ma anche russi. Perciò, penso che tutti vogliono vedere che si faccia qualcosa”. Poi, sulla revoca della sospensione della condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina, Trump ha sottolineato: “L’abbiamo quasi fatto, davvero l’abbiamo quasi fatto. Vogliamo fare tutto il possibile affinché l’Ucraina prenda sul serio la decisione di fare qualcosa”.

