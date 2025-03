Trump: "Accordo su minerali rari possibile in 2-3 giorni". Alta tensione tra il ministro degli Esteri polacco Sikorski e Musk

Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski dice di essere pronto a cercare un’alternativa a Starlink se la società di Elon Musk si dimostrasse inaffidabile per l’Ucraina. E il miliardario Usa replica: “Stai zitto, ometto. Paghi solo una piccola parte”. Lo stesso Musk aveva in effetti ventilato l’ipotesi di disattivare l’accesso di Kiev al sistema, ma poi era tornato sui suoi passi: “Non spegnerò mai quei terminali”. Trump torna a criticare Zelensky, accusandolo di aver “preso soldi dal nostro Paese come caramelle da un bambino durante Biden“. Poi annuncia: accordo su minerali rari possibile in 2-3 giorni.

Zelensky: “Noi da sempre per pace, guerra continua per colpa di Mosca”

“L’Ucraina ha cercato la pace fin dal primo secondo della guerra. Abbiamo sempre detto che l’unica ragione per cui la guerra continua è la Russia”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, alla vigilia dei colloqui in Arabia Saudita tra delegazioni di Stati Uniti e Ucraina.

Lavrov: “Da amministrazione Trump dichiarazioni finora incoraggianti”

La Russia ritiene che sia troppo presto per trarre conclusioni di vasta portata sulle prospettive di risoluzione del conflitto ucraino, ma quello che ha sentito finora dai rappresentanti dell’amministrazione di Donald Trump è nel complesso incoraggiante. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Non vorrei correre troppo avanti. Come ha detto più volte il presidente Vladimir Putin, siamo sempre pronti per le negoziazioni. Ma allo stesso tempo, i nostri interessi nazionali devono essere garantiti”, ha detto Lavrov in un’intervista al giornale ‘Nuove regioni della Russia’, ripresa da Ria Novosti. “È troppo presto per trarre conclusioni di vasta portata, ma quello che abbiamo sentito finora dai rappresentanti dell’amministrazione Trump è generalmente incoraggiante“, ha detto. Lo stesso Trump “ha ammesso che una delle cause profonde del conflitto è stata l’espansione della Nato e i tentativi di coinvolgere l’Ucraina. Il segretario di Stato americano Marco Rubio parla della multipolarità del mondo moderno e della necessità di rispettare gli interessi di tutti gli stati, grandi e piccoli. All’Onu, i diplomatici americani, per la prima volta in tre anni, hanno votato insieme alla Russia e ai nostri popoli affini contro l’odiosa risoluzione dell’Assemblea generale promossa da Kiev e dai suoi patroni dell’Unione Europea”, ha aggiunto Lavrov.

Trump: “Presto revoca sospensione intelligence con Kiev”

“Una revoca della sospensione della condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina? L’abbiamo quasi fatto, davvero l’abbiamo quasi fatto“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un incontro con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Vogliamo fare tutto il possibile affinché l’Ucraina prenda sul serio la decisione di fare qualcosa”, ha aggiunto.

Trump: “Mi aspetto molti progressi da negoziati”

“Faremo molti progressi credo questa settimana“. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un incontro con i giornalisti a bordo dell’Air Force One a proposito dei negoziati in programma in Arabia Saudita tra la delegazione russa e quella Ucraina. “Vedremo se riusciremo a fare qualcosa – ha aggiunto – Molte persone sono morte questa settimana in Ucraina, non solo ucraini ma anche russi. Perciò penso che tutti vogliono vedere che si faccia qualcosa”.

Trump: “Accordo su minerali rari possibile in 2-3 giorni”

Donald Trump è convinto che l’Ucraina firmerà presto l’accordo sui minerali rari. “Penso che lo faranno e che sarà chiaro nei prossimi due-tre giorni“, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un incontro con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Questa settimana centinaia di persone sono morte in Ucraina, dobbiamo far sì che questo finisca – ha aggiunto – Non sarebbe mai accaduto se fossi stato presidente”.

Musk a ministro polacco: “Stai zitto, no alternativa a Starlink”

“Stai zitto, piccolo uomo. Paghi una piccola parte del costo. E non c’è niente che possa sostituire Starlink”. Lo scrive su X Elon Musk, rispondendo al ministro degli Esteri ucraino, Radoslaw Sikorski. “Starlink per l’Ucraina è pagato dal ministero della digitalizzazione polacco al costo di circa 50 milioni di dollari all’anno. A parte l’etica di minacciare la vittima di aggressione, se SpaceX si dimostra un fornitore inaffidabile saremo costretti a cercare altri fornitori”, ha scritto oggi Sikorski in un post, commentando il fatto che il miliardario sudafricano aveva a sua volta dichiarato su X: “Il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. L’intera linea del fronte crollerebbe se lo spegnessi”.

Mosca, riconquistati 3 villaggi nel Kursk

Il ministero della Difesa russo ha riferito che 3 villaggi della regione russa del Kursk sono stati riconquistati. “Come risultato delle azioni decisive delle unità del gruppo di truppe del Nord, entro la fine della giornata del 9 marzo, gli insediamenti di Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye e Kositsa sono stati liberati nella regione di Kursk”, ha riferito il ministero, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

