Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è arrivato in tribunale a Tel Aviv, in Israele, lunedì per continuare la sua testimonianza nel processo in corso per presunta corruzione. Netanyahu è il primo leader israeliano in carica a salire sul banco dei testimoni come imputato. Deve rispondere di frode, violazione della fiducia e accettazione di tangenti in tre casi distinti. È accusato di aver ricevuto decine di migliaia di dollari di sigari e champagne da un produttore miliardario di Hollywood in cambio di assistenza per interessi personali e commerciali.

