Ursula von der Leyen ha tenuto una conferenza stampa a Bruxelles in occasione dei 100 giorni del nuovo mandato. Tanti i temi toccati dalla presidente della Commissione Europea, tra cui ovviamente la guerra in Ucraina e il piano “Rearm Europe”. “Se si guarda alle forniture militari, sono stati forniti all’Ucraina 52 miliardi di euro di equipaggiamenti militari, alla pari con gli Stati Uniti”, ha dichiarato von der Leyen, ammettendo allo stesso tempo che l’Unione Europea deve “fare un passo avanti, senza alcun dubbio”. Passo in avanti per il quale, secondo la presidente della Commissione, il piano ‘ReArm Europe’ “è di grande aiuto”, dando la “possibilità di essere più rapidi e mirati nel sostegno all’Ucraina”.

