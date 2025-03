“Voglio dire, è una cifra enorme quella che stiamo offrendo ora agli Stati membri o per acquisti congiunti, 800 miliardi. Quindi è enorme. Pertanto, credo che ora ci concentreremo sulla presentazione delle proposte di legge, siamo sotto pressione per farlo. Vogliamo farlo prima del prossimo Consiglio europeo. Ed è su questo che ci si concentra”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Bruxelles, durante la conferenza stampa per i 100 giorni del nuovo mandato. “Naturalmente, se ci sono idee interessanti, sono assolutamente disposta ad esaminarle. Ma l’incarico del Consiglio europeo è stato molto chiaro: dobbiamo rispettare la clausola di fuga nazionale e la proposta del nuovo strumento, con 150 miliardi di euro di prestiti, per gli appalti congiunti”, ha aggiunto von der Leyen.

