Merz

Il leader della Cdu: "Misure per rilancio economia e ampliamento controlli ai confini"

“Le consultazioni sono concluse, c’è un documento esplorativo congiunto. Abbiamo raggiunto un accordo su alcune questioni. Il documento comune costituisce la base per i negoziati di coalizione che inizieranno la prossima settimana”. Lo ha detto il leader della Cdu, Friedrich Merz, in conferenza stampa dopo i colloqui esplorativi tra Cdu-Csu e Spd. “Abbiamo un grande compito davanti a noi. Siamo consapevoli delle sfide, soprattutto per quanto riguarda la situazione internazionale”, ha affermato il leader della Cdu.

Merz: “Accordo Cdu-Csu e Spd su ampliamento controlli ai confini”

Cdu-Csu e Spd hanno raggiunto un accordo sui respingimenti alle frontiere. Lo ha detto il leader della Cdu, Friedrich Merz, in conferenza stampa dopo i colloqui esplorativi tra Cdu-Csu e Spd. Fin dal primo giorno di attuazione dei piani del governo, i controlli alle frontiere saranno “notevolmente ampliati” e il numero dei respingimenti aumenterà, ha spiegato Merz, aggiungendo che i programmi di ammissione volontaria come quello con l’Afghanistan saranno aboliti, il ricongiungimento familiare sarà limitato e alla polizia federale saranno conferiti poteri aggiuntivi.

Merz: “Accordo Cdu-Csu e Spd su misure per rilancio economia”

Cdu-Csu e Spd hanno raggiunto un accordo su una serie di misure per il rilancio dell’economia tedesca, ha aggiunto Merz, in conferenza stampa dopo i colloqui esplorativi tra Cdu-Csu e Spd, annunciando che l’intesa tra conservatori e socialdemocratici ora porterà ai negoziati di coalizione per la formazione del nuovo governo. “Faremo tutta una serie di proposte per l’economia. Vogliamo rimanere una sede industriale. Ad esempio, ridurremo i costi energetici. Un primo passo sarà di circa 0,05 € per kWh. Creeremo anche incentivi ragionevoli agli investimenti. Daremo avvio alla riforma fiscale delle imprese. Ci poniamo obiettivi ambiziosi anche nella ricerca e nello sviluppo. Abbiamo quindi concordato insieme che vorremmo vedere il primo reattore a fusione nucleare al mondo in Germania”, ha spiegato Merz, aggiungendo che sono stati fatti grandi passi avanti nella politica fiscale. “Ridisegneremo l’attuale sistema del reddito di cittadinanza per garantire una sicurezza di base a chi cerca lavoro. La priorità nella ricerca di un lavoro dovrebbe essere data alle persone che possono lavorare. Queste persone dovrebbero essere riportate al lavoro il più presto possibile. Per le persone abili al lavoro che ripetutamente si rifiutano di svolgere un lavoro ragionevole, i benefici saranno completamente revocati”, ha aggiunto il leader della Cdu. L’accordo prevede anche riforme sull’orario di lavoro, con un limite massimo settimanale, e sulle pensioni. “Vogliamo garantire che anche le persone anziane che hanno raggiunto l’età pensionabile prevista dalla legge siano incentivate a rimanere nel mercato del lavoro con un importo fisso mensile esentasse di euro, ovvero il doppio dell’indennità di base”, ha spiegato ancora il cancelliere in pectore, sottolineando che tutte le misure portano la “firma comune” di Unione e Spd. “Tutto ciò che stiamo dicendo qui è stato deciso insieme. Sulla base di questo documento esplorativo, lunedì raccomanderò al mio partito, la Cdu, e sempre lunedì al gruppo parlamentare Cdu-Csu del Bundestag, di avviare su questa base i colloqui di coalizione con i socialdemocratici”, ha detto il leader della Cdu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata