“Abbiamo dato un forte sostegno all’integrità territoriale e all’indipendenza dell’Ucraina, nostro partner strategico. Oggi sottolineiamo l’importanza di una solida base diplomatica in cui entrambe le parti in conflitto siano presenti al tavolo per una pace giusta, duratura e dignitosa”. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante un evento online organizzato dall’Ue. “Sosteniamo l’idea di raggiungere un cessate il fuoco il prima possibile e di fermare gli attacchi aerei e navali come misura per rafforzare la fiducia tra le parti”, ha aggiunto.

