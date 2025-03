L’articolo 5 della Nato per l’Ucraina “penso che sicuramente sarebbe molto più efficace. È una cosa diversa dall’ingresso nella Nato, però” significa “estendere la stessa copertura che hanno i paesi Nato anche all’Ucraina. Credo che quella sarebbe una garanzia di sicurezza stabile, duratura, effettiva, più di alcune delle proposte che sto vedendo, per cui è sicuramente una delle che proposte le mettiamo sul tavolo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del Consiglio straordinario che si è tenuto giovedì a Bruxelles. “Secondo me, quella di inviare truppe non meglio identificate, truppe europee, francesi, britanniche, è la soluzione più complessa e forse la meno efficace. L’ho ribadito e ho anche escluso la possibilità che in questo quadro possano essere inviati soldati italiani. Penso che dobbiamo ragionare anche su soluzioni più durature anche di quelle che potrebbero rappresentare oggi un invio di truppe”, ha aggiunto la presidente del Consiglio. “Altro tema sono le questioni delle missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite, ma è tutt’altra materia, perché sono missioni che intervengono quando c’è un processo di pace iniziato e non è la proposta di cui si sta parlando in queste ore. Ripeto: su questa proposta qui io continuo a essere molto perplessa“, ha concluso Meloni.

