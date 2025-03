Il presidente Usa rivela il tentativo di comunicazione con la Guida Suprema di Teheran

Il presidente Usa, Donald Trump, in un’intervista a Fox Business ha riferito di avere scritto una lettera al leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, chiedendogli impegno per negoziare un accordo sul nucleare. L’intervista, che è stata rilasciata alla giornalista Maria Bartiromo nel programma Mornings Maria, andrà in onda in versione integrale domenica ed è stata rilanciata da diversi media, fra cui Axios e Iran International. “Ho detto che ‘spero che negozierete’, perché sarà molto meglio per l’Iran”, ha detto Trump nell’intervista a Fox Business Network. “Penso che vogliano quella lettera. L’altra alternativa è che noi dobbiamo fare qualcosa, perché non si può permettere un’altra arma nucleare“, ha aggiunto il tycoon.

Axios ricorda che recentemente Khamenei aveva detto che non sosteneva colloqui diretti con l’amministrazione Trump perché non ha fiducia negli Usa, mentre la scorsa settimana il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha detto che sostiene un dialogo con Washington ma seguirà il parere della Guida suprema. Nel 2009 l’allora presidente Barack Obama aveva mandato una lettera a Khamenei proponendo negoziati sul nucleare. Trump in passato ha criticato ripetutamente Obama per l’accordo sul nucleare raggiunto con l’Iran.

Trump: “Spero negozierete perché intervenire militarmente sarebbe terribile”

“Ho scritto loro una lettera in cui dico: ‘spero che negozierete, perché se dovessimo intervenire militarmente sarebbe una cosa terribile'” ha detto Trump. “Preferirei negoziare un accordo. Non sono sicuro che tutti siano d’accordo con me, ma possiamo fare un accordo che sarebbe altrettanto buono come se si vincesse militarmente”. “Ma il momento è adesso. Il momento si avvicina. Qualcosa accadrà in un modo o nell’altro”, ha aggiunto.

