Fiorentina-Atalanta oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 22 maggio la serie A, per l’ultima giornata della stagione 2025/2026. Il primo anticipo vede la Fiorentina, ormai salva, ospitare al Franchi l’Atalanta, al termine di una stagione interlocutoria per i bergamaschi, orfani dopo molti anni del loro storico allenatore Gian Piero Gasperini, passato alla Roma la scorsa estate. Raffaele Palladino è comunque riuscito a portarli, a meno di sorprese dell’ultimo minuto (il Bologna è ottavo staccato di tre punti) al settimo posto, valido per la Conference League del prossimo anno.

Fiorentina-Atalanta: le probabili formazioni

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli.

De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic.

Fiorentina-Atalanta: orario e dove vederla

Fiorentina-Atalanta, anticipo della 38esima e ultima giornata, è in programma alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).