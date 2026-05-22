Giro d’Italia 2026, a Bettiol la 13esima tappa. Eulalio resta in rosa

Al Giro d’Italia 2026 la vittoria della 13esima tappa va ad Alberto Bettiol. Bettiol ha vinto per distacco la tappa, da Alessandria a Verbania, di 189 chilometri. Il portacolori della XDS Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell’Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di 30″ sul norvegese Andreas Leknessund dell’ Uno X. Terzo il il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a +0.43″. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d’Italia. In forte ritardo il gruppo della maglia rosa Afonso Eulalio, arrivato a 13’08”: il portoghese titolare della maglia bianca Conad comunque mantiene anche la maglia rosa e la leadership della generale.

Bettiol: “Bello vincere così anche ogni due anni”

“È bello quando si vince, poi se lo fai qui nella mia seconda casa da un paio d’anni visto che la mia fidanzata è di queste parti. Per me essere qui era già una vittoria, prendere la fuga non era semplice ma ce l’ho fatta. Poi ho provato a resistere sulla salita, che è veramente dura, ho ingannato un po’ gli scalatori ed è bello vincere qui a Verbania. Me la godo”. Così Alberto Bettiol commenta la vittoria nella 13/a tappa del Giro d’Italia con arrivo a Verbania. “A questa tappa ho pensato da quando ho saputo che c’era l’arrivo a Verbania, sono riuscito ad andare in fuga e poi a staccare tutti in salita. Vinco poco ma sono contento di vincere così anche ogni due anni”, ha aggiunto ai microfoni di RaiSport.

Eulalio conserva anche la maglia bianca Conad

Il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious conserva la maglia bianca Conad della classifica dei giovani, anche dopo la 13esima tappa da Alessandria a Verbania di 189 km. Il corridore lusitano precede in classifica sempre l’italiano Giulio Pellizzari della Red Bull Bora-Hansgrohe, che porterà la maglia anche nella tappa di domani visto che Eulalio è titolare della maglia rosa.