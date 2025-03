Strade coperte e visibilità ridotta: decine di incidenti stradali

Si aggrava la situazione meteorologica in alcuni Stati Usa colpiti da una forte perturbazione invernale che ha anche fatto scattare l’emergenza tornado vicino alla costa orientale. Nella Contea di Calhoun, in Iowa, una tempesta di neve ha coperto le strade e reso difficile la visibilità, provocando diversi incidenti automobilistici.

In Mississippi tre persone sono morte a causa del maltempo e, in una piccola città dell’Oklahoma il forte vento ha divelto i tetti di molti edifici. Il Midwest è stato colpito da una bufera di neve e il tempo secco e ventoso ha alimentato gli incendi in Texas. Mercoledì sono stati emessi avvisi di tornado nelle Caroline, in Florida e in Virginia.

