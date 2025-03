Il ministro degli Esteri di Mosca: "Delirante pensare che vogliamo la guerra"

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha replicato alle osservazioni del presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha descritto la Russia come una minaccia per la Francia e l’Europa. Durante una conferenza stampa a Mosca, Lavrov ha definito i commenti di Macron “accuse stupide” e “una minaccia per la Russia“.

Nelle scorse ore Macron aveva dichiarato che avrebbe discusso con gli alleati europei la possibilità di usare il deterrente nucleare della Francia per proteggere il continente dalle minacce russe, tra le preoccupazioni per un potenziale disimpegno degli Stati Uniti. “In relazione a queste, be’, francamente parlando, stupide accuse alla Russia di preparare una guerra contro l’Europa e la Francia, il presidente russo Vladimir Putin si è ripetutamente espresso, definendo tali pensieri deliranti assurdità“, ha detto Lavrov.

