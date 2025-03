Il ministro degli Esteri russo attacca l'inquilino dell'Eliseo: "La retorica del presidente francese sul nucleare è una minaccia per la Russia"

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha paragonato il presidente francese Emmanuel Macron a Hitler e Napoleone. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “A differenza dei suoi predecessori, che pure volevano combattere la Russia – Napoleone, Hitler – il signor Macron non sta agendo con molta grazia“, ha dichiarato Lavrov in conferenza stampa. “Perché loro hanno detto direttamente: ‘Dobbiamo conquistare la Russia, dobbiamo sconfiggere la Russia’. E lui, a quanto pare, vuole la stessa cosa, ma per qualche motivo dice che dobbiamo combattere la Russia in modo che non sconfigga la Francia, che la Russia crea minacce alla Francia e all’Europa”, ha argomentato Lavrov.

“In relazione a queste accuse, francamente stupide, che la Russia stia preparando una guerra contro l’Europa e la Francia, il presidente russo Vladimir Putin ha ripetutamente parlato, definendo tali pensieri deliranti, senza senso”, ha detto Lavrov, aggiungendo che a suo parere “probabilmente per qualsiasi persona più o meno sana di mente è del tutto chiaro che la Russia non ne ha bisogno”.

“È stato molto strano per me sentire che il signor Macron, in modo aggressivo, continuando l’opera di Napoleone, che voleva conquistare la Russia, ma mascherando le sue vere intenzioni illusorie, ha anche iniziato a parlare e a criticare Putin per aver costantemente ‘ingannato'”, ha affermato ancora. Lavrov ha dichiarato che Mosca “ha bisogno di eliminare le cause alla radice della situazione che l’Occidente ha creato in Ucraina per la soppressione, l’influenza, per scatenare una guerra contro la Federazione Russa“, precisando che si riferisce principalmente all’espansione della Nato.

“Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua squadra capiscono perfettamente che questa è stata la causa principale, ne parlano pubblicamente. Allo stesso tempo, gli europei, che per qualche motivo hanno deciso che gli Stati Uniti hanno tradito i loro interessi, stanno mettendo a tacere le cause principali, nascondendo l’argomento della Nato, cercando di mettere insieme forze di combattimento all’interno della Nato da dispiegare sul territorio dell’Ucraina”, ha concluso.

Lavrov: “Retorica nucleare Macron è minaccia per la Russia”

“La retorica nucleare di Macron è una minaccia per la Russia“. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta l’agenzia Tass. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron aveva detto in un discorso alla nazione di volere “un dibattito strategico sulla protezione del nostro deterrente nucleare dagli alleati europei”.

Lavrov: “Da Macron possibili decisioni avventate per salvare reputazione”

“Sento voci sensate, anche all’interno della Nato e dell’Unione europea, che capiscono che Macron, per salvare la sua reputazione, che è stata irrimediabilmente calpestata all’interno della Francia, potrebbe ricorrere ad azioni del tutto avventate” ha aggiunto Lavrov, parlando in conferenza stampa a seguito dei colloqui con il ministro degli Esteri dello Zimbabwe, Amon Murwira, come riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Cremlino: “Macron vuole che guerra continui”

Il discorso di ieri sera di Emmanuel Macron “difficilmente può essere percepito come un discorso di un capo di Stato che pensa alla pace. Piuttosto, da ciò che è stato detto, si può concludere che la Francia pensa più alla guerra, a continuare la guerra“. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe.

Cremlino: “Opzione soldati europei inaccettabile”

L’opinione della Russia sulla possibile presenza di truppe europee di peacekeeping in Ucraina dopo il cessate il fuoco è chiara, Mosca continua a considerarla inaccettabile. È quanto ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

“Cosa abbiamo di fatto? Abbiamo un discorso del presidente francese Emmanuel Macron, molto conflittuale nei confronti della Russia. E leggiamo le parole del presidente francese che intende dispiegare un contingente in Ucraina dopo il cessate il fuoco. Questo è ciò che ha detto. In pratica, stiamo parlando di un dispiegamento conflittuale di un contingente effimero. La Russia può accettarlo? Possiamo semplicemente appendere questa domanda in aria senza rispondere direttamente. Perché la risposta è assolutamente ovvia”, ha dichiarato Peskov.

L’agenzia Tass ricorda che precedentemente il ministero degli Esteri russo ha sottolineato che la presenza di personale militare della Nato in Ucraina è inaccettabile per Mosca e precisa che Peskov, rispondendo alle domande su questo argomento, ha sottolineato che la posizione russa è stata esaustivamente esposta dal ministero degli Esteri.

