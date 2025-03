Messaggio alla nazione del presidente della Francia: "Nostro futuro non può essere deciso a Washington e Mosca"

“La Francia ha uno status speciale” nella difesa europea, ma “qualunque cosa accada, la decisione è sempre stata e rimarrà nelle mani del presidente della Repubblica” per quanto riguarda la deterrenza nucleare. Lo ha detto nel suo discorso alla nazione il presidente francese Emmanuel Macron, spiegando di volere “un dibattito strategico sulla protezione del nostro deterrente nucleare dagli alleati europei“. Di recente, Macron ha dichiarato di essere pronto a un “dialogo strategico” con i Paesi europei per non dipendere più dalla deterrenza americana.

“Il futuro dell’Europa non deve essere deciso a Washington o a Mosca. La minaccia sta tornando a Est. L’innocenza degli ultimi 30 anni, dalla caduta del Muro di Berlino, è ormai finita”, ha aggiunto Macron. “Voglio credere che gli Stati Uniti resteranno al nostro fianco. Ma dobbiamo essere pronti se non sarà così. Gli Stati europei devono essere in grado di difendersi meglio e scoraggiare ogni nuova aggressione. Qualunque cosa accada, dobbiamo attrezzarci meglio”, ha spiegato, chiedendo di “fare di più” in termini di difesa.

“La pace non può essere raggiunta a nessun prezzo e sotto il diktat russo. La pace non può essere la capitolazione dell’Ucraina, non può essere il suo crollo” né “tradursi in un cessate il fuoco che sarebbe troppo fragile”, ha proseguito il capo dell’Eliseo. “Oggi non possiamo più credere alla parola data dalla Russia”.

“Sarà necessario un sostegno a lungo termine all’esercito ucraino” e la pace “forse arriverà attraverso lo spiegamento di forze europee. Non andranno a combattere oggi in prima linea, ma saranno lì una volta firmata la pace per garantirne il pieno rispetto”, ha sottolineato Macron.

Al vertice straordinario tra i leader dell’Unione Europea a Bruxelles “prenderemo misure decisive. Saranno prese diverse decisioni. Gli Stati membri potranno aumentare la loro spesa militare senza che ciò venga conteggiato nel loro deficit”, ha spiegato Macron, promettendo “investimenti aggiuntivi” senza aumentare le tasse.

Nel suo discorso alla nazione, Macron ha parlato delle misure che verranno adottate dall’Europa in occasione del vertice europeo. “Gli stati membri potranno aumentare la loro spesa militare senza che ciò venga preso in considerazione nel loro deficit. Saranno decisi massicci finanziamenti congiunti per acquistare e produrre sul suolo europeo munizioni, carri armati, armi ed equipaggiamenti tra i più innovativi“, ha spiegato. “Ciò significa Paesi europei più pronti a difendersi e proteggersi, che producono insieme le attrezzature di cui hanno bisogno, sul loro territorio, che sono più pronti a cooperare, per ridurre la loro dipendenza dal resto del mondo. E questa è una buona cosa”, ha aggiunto.

