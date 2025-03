Kovalenko replica all'intervento del presidente Usa davanti al Congresso americano. Klitschko: "Sostegno militare di Washington irrinunciabile, serve un'intesa"

Kiev si fa sentire dopo il discorso tenuto da Donald Trump davanti al Congresso degli Stati Uniti. Le parole del presidente Usa secondo cui i russi ‘stanno dando segnali di pace e negoziati’ “avranno senso solo quando la Russia smetterà di colpire l’Ucraina con missili e droni ogni giorno. Per ora, Putin sta scartando l’idea di un cessate il fuoco del presidente degli Stati Uniti”. Lo ha scritto su Telegram Andriy Kovalenko, capo del Centro ufficiale ucraino contro la disinformazione.

Talk of “Russia sending signals for peace and negotiations” only makes sense when Russia stops raining missiles and drones on Ukraine every single day.

For now, Putin is reducing the U.S. President’s Trump ceasefire proposal to nothing but empty air.

— Andriy Kovalenko (@AndriKovalenko) March 5, 2025