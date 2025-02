“Se non garantiamo la sicurezza dell’Ucraina in Europa, come possiamo garantire la nostra sicurezza? Viviamo a soli 1.500 chilometri di distanza, e i tedeschi e i polacchi sono ancora più vicini. La sicurezza di tutti è importante. Dobbiamo rispondere a questa richiesta di maggiore impegno da parte degli europei e gli americani saranno presenti per sostenerci. Gli europei stanno lavorando per la loro sicurezza, credo davvero che questo sia stato un punto di svolta nelle nostre discussioni di oggi“. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa alla Casa Bianca, a margine del bilaterale con Donald Trump. L’inquilino dell’Eliseo ha dichiarato che la Francia e i suoi partner europei vogliono una pace “veloce” in Ucraina, ma non vogliono un accordo “che sia debole”.

