Le parole del premier britannico in Parlamento

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato al Parlamento che il modo per garantire la pace in Ucraina “è assicurarsi che ci siano garanzie per qualsiasi accordo in vigore”. Starmer ha aggiunto che “il rischio più sicuro che ci sia un conflitto è se Putin pensa di poter violare qualsiasi accordo che potrebbe essere raggiunto”.

