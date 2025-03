Il primo ministro britannico nella conferenza stampa conclusiva al termine del vertice a Londra

Il primo ministro britannico Keir Starmer, parlando nella conferenza stampa conclusiva al termine del vertice a Londra sull’Ucraina, ha detto che non ritiene che gli Stati Uniti siano un alleato inaffidabile, ma ha aggiunto che l’Europa deve continuare a fornire finanziamenti a Kiev per metterla in una posizione più forte in caso di negoziati di pace. Rispondendo alla domanda che una giornalista ha posto in merito allo scontro fra Volodymyr Zelensky e Donald Trump, Starmer ha dichiarato che nessuno avrebbe voluto assistere alla rottura dei colloqui avvenuta venerdì alla Casa Bianca, ma che gli Stati Uniti rimangono un alleato affidabile. “Gli Stati Uniti sono stati un alleato affidabile per il Regno Unito per molti, molti decenni e continuano ad esserlo”, ha detto Starmer. “Non ci sono due Paesi strettamente allineati come i nostri“, ha aggiunto.

Starmer annuncia 1,6 mld sterline per difesa aerea Kiev

Starmer ha anche annunciato che il Regno Unito fornirà 1,6 miliardi di sterline (pari a circa 2 miliardi di euro) di finanziamenti per consentire all’Ucraina di acquistare 5mila missili di difesa aerea. Secondo Keir Starmer, ciò creerà posti di lavoro nel settore della difesa del Regno Unito. “Questo sarà fondamentale per proteggere le infrastrutture critiche e rafforzare l’Ucraina“, ha aggiunto.

Starmer: “Russia non può dettare condizioni accordo pace”

“La Russia non può dettare i termini dell’accordo di pace“, ha aggiunto il premier britannico. “Naturalmente un accordo dovrà includere Mosca, ma la Russia non può dettare i termini”, ha dichiarato Starmer, aggiungendo che “se un accordo viene fatto, deve essere difeso“. “In passato abbiamo assistito a una cessazione delle ostilità senza alcun sostegno, regolarmente violata dalla Russia. È una situazione che dobbiamo evitare”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata