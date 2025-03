Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, è stato contestato alla Knesset da familiari di ostaggi e vittime dell’attacco del 7 ottobre del 2023 presenti nella galleria degli ospiti. Quando Netanyahu ha iniziato a parlare, alcuni dei parenti hanno voltato le spalle al primo ministro in segno di protesta, mentre altri tenevano in mano le fotografie dei loro cari. “Se gli ostaggi non saranno rilasciati, ci saranno conseguenze che non potete immaginare“, la minaccia rivolta dal premier israeliano a Hamas, nel suo discorso.

