Foto da X Rudy Giuliani

L'ex sindaco di New York: "L'Italia è il Paese di Trump"

“Matteo Salvini mi ha fatto fare un giro nel suo ufficio e guarda cosa c’era sul muro!!! L’Italia è il Paese di Trump”. Lo scrive su X l’ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, postando un’immagine dell’ufficio del vicepremier in cui sia lui sia Salvini indicano una t-shirt blue appesa con sopra scritto ‘Trump 2024 save our country’.

Giuliani era stato ospite di Salvini al Mit lo scorso mercoledì. Per l’occasione Salvini aveva scritto via social: “È stato un piacere accogliere al Ministero Rudy Giuliani, storico grande sindaco di New York e amico del Presidente Trump. Conto di rivederci presto negli Stati Uniti!”. Anche oggi, in risposta al messaggio pubblicato su X da Giuliani, Salvini ha replicato con un “ci vediamo presto”.

⁦⁦⁦@matteosalvinimi⁩ gave me a tour of his office and look what was on the wall!!! Italy is Trump country pic.twitter.com/WT7XoGFmdU — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) March 3, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata