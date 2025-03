(LaPresse) Auto sulla folla a Mannheim, in Germania: vittime e feriti. Diversi i video che circolano sui social: tra questi anche le riprese di una telecamera di sorveglianza della zona, che mostrano l’auto sfrecciare a tutta velocità e i passanti increduli. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata