“È iniziata una nuova era di scelleratezza“. Così la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a proposito dello scontro verbale di sabato alla Casa Bianca fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Lo riportano i media tedeschi. “Il nostro orrore è più grande di prima“, ha detto ancora Baerbock parlando a Berlino, sottolineando che l’accaduto ha reso chiaro che “l’ordine internazionale basato sulle regole e la forza del diritto devono essere difesi più che mai contro la potenza del più forte“. E ha aggiunto: “Chi sia il brutale aggressore e chi il coraggioso difensore in questa guerra contro l’Ucraina, chi sia il carnefice e chi la vittima, è assolutamente fuori discussione” e “nessuno dovrebbe quindi sbagliarsi sul nemico: siede solo al Cremlino, non a Kiev o a Bruxelles”. Ai giornalisti, Baerbock ha ancora detto: “Molti di voi avranno dormito male stanotte di fronte agli indicibili video della Casa Bianca. Purtroppo non si è trattato di un brutto sogno, ma di una violenta realtà“. E ha concluso: “Oggi il nostro orrore è più grande di prima, ma lo è anche il nostro impegno nei confronti del popolo ucraino, della nostra sicurezza e della pace in Europa”.

