Le reazioni all'interno dell'Ue a quanto accaduto ieri nello Studio Ovale

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato ieri sera sia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il loro scontro verbale nello Studio Ovale. Lo ha affermato un portavoce di Downing Street. Starmer “mantiene il suo incrollabile sostegno all’Ucraina e sta facendo la sua parte per trovare un percorso verso una pace duratura, basata sulla sovranità e sulla sicurezza per l’Ucraina”, ha riferito il portavoce, “il primo ministro non vede l’ora di ospitare domenica i leader internazionali, tra cui il presidente Zelensky”.

Italia Viva scrive a Fontana e La Russa

“Caro Presidente, le immagini dello scontro di ieri alla Casa Bianca hanno suscitato angoscia in tutto il mondo, cambiando nei fatti i connotati della politica estera e del quadro internazionale. Un fatto politico di primaria grandezza, che interpella da vicino tutte le coscienze, che provoca inquietudini in ampi settori dell’opinione pubblica e e che esige una riflessione politico-istituzionale nel luogo naturale della nostra democrazia, il Parlamento”. Così Davide Faraone ed Enrico Borghi, capigruppo di Italia Viva alla Camera e al Senato, in una lettera inviata ai presidenti Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

“All’indomani del vertice che si terrà a Londra domani e prima del Consiglio dell’Unione europea straordinario del 6 marzo sull’Ucraina è inevitabile ed improcrastinabile che la Presidente del Consiglio venga a riferire nelle Aule di Camera e Senato, al fine di svolgere la naturale funzione di indirizzo che la nostra Costituzione attribuisce alle Camere. È in gioco il futuro dell’Unione e la centralità del Parlamento non può essere messa in discussione”, si legge. “Ti chiedo quindi di farti portavoce presso la Presidenza del Consiglio perché a partire da lunedì la Presidente del Consiglio venga a riferire in Aula nel quadro di un dibattito che si rende di ora in ora sempre più indispensabile”, concludono Faraone e Borghi.

