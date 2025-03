I musulmani in Indonesia iniziano il Ramadan. Le celebrazioni nel paese islamico più popoloso del mondo vanno dalle parate colorate notturne alla preparazione del cibo per la colazione pre-alba e i sontuosi pasti dopo il tramonto conosciuti come “iftar”. Ogni regione della vasta nazione arcipelago di 17.000 isole ha il suo modo di segnare l’inizio del Ramadan, durante il quale i musulmani si astengono dal mangiare, bere, fumare e avere rapporti sessuali dall’alba al tramonto per tutto il mese. Anche un piccolo sorso d’acqua o una boccata di fumo sono sufficienti per invalidare il digiuno. Di notte, familiari e amici si riuniscono e festeggiano in un’atmosfera gioiosa. Il Ministro degli Affari Religiosi Nasaruddin Umar ha annunciato venerdì che il Ramadan inizia oggi, sabato primo marzo, dopo che l’osservazione della Luna crescente è stata confermata dagli astronomi islamici nella provincia più occidentale dell’Indonesia, Aceh. Subito dopo l’annuncio, le moschee si sono riempite di fedeli che hanno offerto le preghiere serali conosciute come “tarawih” la prima sera di Ramadan. Nella Grande Moschea Istiqlal di Giacarta, la più grande del sud-est asiatico, decine di migliaia di fedeli si sono ammassati uno accanto all’altro. Il digiuno diurno ha lo scopo di avvicinare i fedeli a Dio e ricordare loro la sofferenza dei poveri. I musulmani sono tenuti a osservare rigorosamente le preghiere quotidiane e a impegnarsi in una maggiore contemplazione religiosa. Sono anche esortati a astenersi da pettegolezzi, liti o maledizioni durante il mese sacro.

