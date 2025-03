La data d'inizio del periodo viene stabilita in base alla prima osservazione della luna crescente

I musulmani osservanti di tutto il mondo iniziano il mese di Ramadan. Dal momento che la data d’inizio del periodo viene stabilita in base alla prima osservazione della luna crescente, ancora non si sa quando esattamente inizierà e il suo inizio cambia da Paese a Paese.

In Indonesia si inizia oggi, sabato 1 marzo.

Quest’anno il Ramadan si avvicina mentre sta per terminare la prima fase del fragile accordo di cessate il fuoco, che ha messo in pausa oltre 15 mesi di guerra tra Israele e Hamas. L’offensiva militare di Israele ha provocato la morte di più di 48mila palestinesi, secondo il Ministero della Salute di Gaza, e distrutto vaste aree della Striscia. La guerra è stata scatenata da un attacco del 7 ottobre 2023 contro Israele, in cui i militanti guidati da Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone e preso circa 250 ostaggi.

Per alcuni musulmani, il Ramadan arriva anche in mezzo a grandi cambiamenti: per i siriani, ad esempio, questo sarà il primo Ramadan dalla fuga del presidente Bashar Assad. Durante il mese di Ramadan, per i fedeli è previsto il digiuno quotidiano dall’alba al tramonto. Per i musulmani, è un periodo di maggiore adorazione, riflessione religiosa, carità e buone azioni. Socialmente, spesso questo riunisce famiglie e amici in raduni festosi attorno ai pasti per rompere il digiuno.

