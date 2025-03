Centinaia di palestinesi sono arrivati per l’Iftar, il pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il loro digiuno quotidiano, tra le macerie di Rafah, nel sud di Gaza, sabato, durante il primo giorno di Ramadan. I palestinesi di Gaza hanno celebrato la ricorrenza tra le preoccupazioni che la guerra tra Israele e Hamas possa riprendere. La prima fase del cessate il fuoco è scaduta oggi, sabato, ma secondo i termini dell’accordo, i combattimenti non dovrebbero riprendere mentre sono in corso i negoziati sulla seconda fase, che potrebbe porre fine alla guerra a Gaza, vedere il ritiro delle truppe israeliane e il ritorno a casa degli ostaggi ancora in vita.

