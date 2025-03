Il presidente ucraino dopo lo scontro alla Casa Bianca: "Vorrei gli Usa dalla nostra parte e non nel mezzo"

“Non devo nessuna scusa a Donald Trump“. Così Volodymyr Zelensky in un’intervista a Fox News, rilasciata dopo il duro scontro alla Casa Bianca con il presidente Usa. “Lo ringrazio per l’invito e lo rispetto”, ha aggiunto il leader ucraino, affermando che “certe conversazioni non andrebbero fatte di fronte ai media, con tutto il rispetto per la democrazia e la stampa libera”. “Vorrei Trump più dalla nostra parte e non nel mezzo, perché la guerra è iniziata perché Putin ci ha aggredito”. “Senza l’aiuto Usa sarà difficile per l’Ucraina respingere la Russia”.

“Una tregua senza garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti è un tema molto delicato per la mia gente” ha detto ancora Zelensky. “Nessuno vuole la fine della guerra più di noi“, ha aggiunto il leader ucraino. “Solo gli ucraini possono decidere se devo fare un passo indietro”.

