Roma, tensione al corteo degli anarchici per Alfredo Cospito: “41bis è tortura”. Ferito un funzionario di polizia

Un centinaio di anarchici partiti in corteo dal quartiere romano di San Lorenzo in direzione Pigneto. I manifestanti si sono radunati in Piazza dell’Immacolata per la manifestazione “Al fianco di Alfredo contro 41bis ed ergastolo ostativo”. Il presidio è stato organizzato dai collettivi, senza preavviso alle autorità di Polizia, per protestare contro il regime di carcere duro per Alfredo Cospito. L’anarchico insurrezionalista è in carcere dal 2014 per la gambizzazione del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l’attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano (Cuneo).

Dopo circa un’ora di manifestazione e interventi al megafono i manifestanti sono partiti in corteo in Via degli Apuli in direzione Pigneto. La Polizia schierata in assetto anti sommossa ha fatto defluire i manifestanti dopo un iniziale blocco degli accessi alla piazza.

In testa al corteo fumogeni accesi e lo striscione: “Con Alfredo, il 41bis è tortura, libertà per tuttx”. Al presidio anche uno striscione “Perché nulla sia stato vano, con Sara e Sandro per l’anarchia” dedicato a Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano morti nel crollo di un casale nel Parco degli Acquedotti a Roma durante la presunta preparazione di un ordigno esplosivo.

Tensione al corteo, ferito poliziotto

Tensione a Roma nel corteo degli anarchici pro Alfredo Cospito in corso in Viale dello Scalo di San Lorenzo. Un funzionario di polizia è stato colpito alla fronte da una bottiglia. Il lancio è avvenuto mentre la testa del corteo avanzava e urlava ai giornalisti di allontanarsi.

Questura: 200 persone a corteo pro Cospito

Circa 200 persone hanno partecipato alla manifestazione a sostegno di Alfredo Cospito a Roma. L’iniziativa si è svolta, a partire dalle ore 18.00, in Piazza Immacolata in un attenta cornice di sicurezza predisposta dalla Questura. Presenti 200 persone provenienti dalla Capitale, Trento, Pescara, Genova, Milano e Padova, nonché una rappresentanza autonoma romana dei gruppi studenteschi. Nella stessa serata è stato formalizzato ad horas ai funzionari sul posto un preavviso per proseguire la manifestazione in forma dinamica fino a Piazza Nuccitelli. L’itinerario del quale la Questura ha preso atto per il corteo, accordandolo, è il seguente: Piazza Immacolata, via dei Marsi, via degli Apuli, Scalo San Lorenzo, Piazzale Labicano, via Prenestina (corsia fuori Roma), Circonvallazione Casilina, via del Pigneto e piazza Nuccitelli. È quanto comunica la Questura di Roma.