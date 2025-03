La decisione due giorni dopo che il loro leader Abdullah Ocalan ha chiesto al gruppo di disarmarsi

I militanti curdi del Pkk dichiarano il cessate il fuoco nel conflitto quarantennale con la Turchia. La decisione due giorni dopo che il loro leader Abdullah Ocalan ha chiesto al gruppo di disarmarsi.

La dichiarazione del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) è stata pubblicata dalla Firat News Agency, un organo di stampa vicino al gruppo.

Riferendosi ad Abdullah Ocalan, che è stato imprigionato dalla Turchia dal 1999, il gruppo ha affermato: “Dichiariamo effettivo oggi il cessate il fuoco per aprire la strada all’attuazione dell’appello per la pace e la società democratica del leader Apo. Nessuna delle nostre forze intraprenderà un’azione armata a meno che non venga attaccata”.

