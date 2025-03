L'ex governatore newyorkese rilancia la sua carriera politica dopo le accuse di molestie sessuali

L’ex governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di New York. L’ingresso del democratico nella corsa rilancia la sua carriera politica dopo un ‘esilio’ durato anni per una raffica di accuse di molestie sessuali. Cuomo approda alla corsa profondamente ferito dallo scandalo, che lo aveva costretto a dimettersi dalla carica di governatore nel 2021, e dovrà affrontare un nutrito gruppo di avversari alle primarie, tra cui il sindaco in carica Eric Adams, che al momento resta sotto accusa per corruzione federale e sotto esame da parte di critici che mettono in dubbio la sua indipendenza dal presidente repubblicano Donald Trump.

Our city is in crisis. That’s why I am running to be Mayor of New York City. We need government to work. We need effective leadership. https://t.co/a0vVYRF4iP pic.twitter.com/JIrhD1Edqs — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) March 1, 2025

Cuomo: “Possiamo risollevare le sorti della città”

Nel video di annuncio della sua candidatura, Cuomo ha presentato il suo ritorno come un modo per risollevare la città dalle turbolenze sociali e politiche, sottolineando posizioni moderate sulla criminalità e la sua lunga storia di successi politici. “Non dico che sarà facile, non lo sarà, ma so che possiamo risollevare le sorti della città e credo di poterlo fare ed è per questo che oggi annuncio la mia candidatura a sindaco di New York”, ha dichiarato. Cuomo si presenta alla corsa con un’ottima capacità di raccolta fondi, un record di risultati ottenuti nei suoi tre mandati da governatore e un potenziale sostegno tra molti degli stessi elettori moderati che hanno contribuito a spingere Adams alla carica di sindaco. Tuttavia non è chiaro se gli elettori siano disposti a dare a Cuomo un’altra possibilità dopo la sua notevole caduta di tre anni e mezzo fa, quando passò dall’essere acclamato per la sua leadership durante l’assalto del Covid-19 all’essere criticato per il suo comportamento con le donne e messo in discussione per la sua risposta alla pandemia.

Le accuse di molestie contro l’ex governatore

Secondo un rapporto pubblicato dal procuratore generale di New York, almeno 11 donne hanno accusato Cuomo di molestie sessuali, tra cui baci e palpeggiamenti indesiderati, nonché osservazioni sul loro aspetto e sulla loro vita sessuale. Un’assistente ha poi presentato una denuncia in sede penale accusando Cuomo di averle palpato il seno quando erano soli nella residenza del governatore ad Albany alla fine del 2020. Cuomo ha negato l’accusa di violenza sessuale, che alla fine è stata ritirata dal pubblico ministero perché non c’erano prove sufficienti per ottenere una condanna al processo. Per quanto riguarda il suo comportamento con alcune delle altre donne, Cuomo ha ribadito di non averle maltrattate intenzionalmente e di essere semplicemente rimasto indietro rispetto a cosa sia considerato una condotta appropriata sul posto di lavoro. I contribuenti hanno speso milioni di dollari per difendere lui e i suoi più importanti collaboratori in tribunale da varie cause legate alle accuse. Il presidente si sta muovendo per citare in giudizio almeno una delle accusatrici per diffamazione.

