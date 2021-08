Il commento dopo le dimissioni del governatore di New York per le accuse di molestie

“Il presidente ha chiarito la sua posizione la scorsa settimana e rimane quella. Questa è una storia di donne coraggiose che si sono fatte avanti, hanno raccontato e condiviso la loro storia“. Così l’addetta stampa della Casa Bianca Jen Psaki a proposito delle dimissioni del governatore di New York, Andrew Cuomo, dopo le accuse di molestie da parte di una decina di donne. Secondo quanto riportato, il presidente Usa Joe Biden non sapeva delle dimissioni, offerte in diretta tv, ma le aveva già auspicate la scorsa settimana.

