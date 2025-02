Qualche giorno fa il tycoon aveva definito il leader di Kiev un "dittatore", salvo poi lasciar intendere il contrario

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato che l’accordo di pace “ci sarà molto presto o non ci sarà affatto”. Parlando poi di Zelensky, ha contraddetto se stesso passando dall’accusa di “dittatore” di qualche giorno fa alla frase: “Ho molto rispetto per lui”. Nel ribadire che Kiev non entrerà nella Nato, il presidente americano ha inoltre assicurato che venerdì firmerà l’accordo sui minerali e le terre rare con Zelensky. Intanto, secondo il Cremlino, i territori occupati in Ucraina sono una parte “indivisibile” della Russia e quindi non saranno soggetti a trattative. La diplomazia ucraina ha definito “ridicole” le dichiarazioni del Cremlino secondo cui l’annessione dei territori ucraini occupati sarebbe “non negoziabile”.

Zelensky arrivato a Washington, oggi l’incontro con Trump

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato nella notte a Washington, dove è atteso oggi il suo incontro con il presidente Usa Donald Trump. L’emittente Ucraina Suspilne, citando FlightAware, riferisce che l’aereo con a bordo Zelensky, proveniente dall’aeroporto di Shannon in Irlanda dove il presidente ucraino aveva fatto tappa ieri, è atterrato nella base militare Joint Base Andrews in Maryland dopo poco più di 8 ore di volo, alle 17.59 ora della costa est degli Stati Uniti. Durante la visita è attesa la firma del controverso accordo economico fra Usa e Ucraina sui minerali. Per Zelensky, si tratta di un momento cruciale per il suo Paese: proverà a convincere Trump a fornire una qualche forma di sostegno Usa alla sicurezza dell’Ucraina contro qualsiasi eventuale futura aggressione russa. L’inizio dell’incontro fra Trump e Zelensky è previsto alle 11 ora della costa est, le 17 in Italia.

